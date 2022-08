Stromboli in ginocchio, una giovane catena umana prova a rialzarla

Una vera e propria catena umana, fatta di giovanissimi, ma non solo, che, in attesa del Ferragosto, stanno aiutando l'isola di Stromboli a rialzarsi. Nell'aria si respira la voglia di fare presto. Senza perdere tempo. E per fortuna, come si vede in un frizzante e gioioso video, c'è una piacevole musica di sottofondo. Quella musica, che, solitamente, accende la movida delle Isole Eolie, ma che oggi ha un significato più solidale che mai.

Anche l'associazione no-profit “Magazzino di Mutuo Soccorso Isole Eolie” è scesa in campo: «Servono volontari a Piscità, devono essere già muniti di pala e secchiello - ribadisce l'organizzazione eoliana - C'è carenza di pale, zappe, picconi e carriole. Chi volesse metterle a disposizione è invitato a contattarci al numero 3335264486. Per i volontari che avessero necessità di rimanere a dormire a Stromboli per una notte, invece, dovrebbero esserci delle sistemazioni disponibili. Per informazioni contattateci al numero 3335264486. C'è bisogno dell'aiuto di tutti».

