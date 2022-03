Gas tossici a Vulcano, Musumeci: "Valori in diminuzione e destano meno preoccupazione"

Si è insediato in prefettura a Messina il Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e l’incolumità pubblica in merito agli interventi urgenti per le emissioni di gas tossici nell’isola di Vulcano, alle Eolie.

“I valori sembrano in diminuzione e destano meno preoccupazione - ha detto a fine riunione il presidente della Regione, Nello Musumeci -. Oltre ai 2 milioni di euro stanziati con ordinanza regionale, ne serviranno altri tre per completare gli interventi necessari. Il nostro obiettivo è assicurare che la stagione turistica di svolta regolarmente, ma in sicurezza”.

