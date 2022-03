L'oblio dell'ex hotel Riviera, lasciato per anni in stato di abbandono, è destinato a finire. La prossima settimana la firma sul contratto da 8 milioni con la ditta che in 18 mesi lo trasformerà in residenze universitarie. Già firmato invece il contratto per la ristrutturazione della ex banca d'Italia dove sorgeranno biblioteca, museo e caffè letterario per gli studenti. Università in corsa per finanziamenti per oltre 50 milioni. Già in corso lavori per oltre venti.

