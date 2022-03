Messina, arriva “Novavax” il vaccino per gli indecisi

Ancora 4 decessi oggi nei nostri ospedali Covid che accolgono ancora 115 pazienti affetti dal virus. 10 si trovano ricoverati nelle terapie intensive. Intanto il Covid oggi conta poco più di 3mila attuali positivi in città che salgono a 8000 in provincia. Da oggi intanto si parte con la somministrazione anche del vaccino Novavax negli hub vaccinali della Fiera e del Dipartimento Militare di viale Europa. Per i fragili partite anche le somministrazioni della quarta dose di vaccino.

© Riproduzione riservata