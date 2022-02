Il virus frena in Sicilia, ma Messina resta in testa

Frena il Covid in Sicilia. Nell'ultima settimana, secondo i dati diffusi da Covistat 19, l'incidenza è di 700 nuovi casi settimanali su 100 mila abitanti. In riduzione anche la pressione sugli ospedali. Messina assieme a Siracusa è la città con l'indice di trasmissibilità più alto. Si registra comunque una contrazione. Oggi zero decessi. In città 308 nuovi positivi, 837 in tutta la provincia. Il numero totale dei positivi in provincia si assottiglia sempre più. Adesso sono 8376.

