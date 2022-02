Messina: riflettori puntati sulle società partecipate

Riflettori puntati sulla società partecipate. Il commissario del Comune Leonardo Santoro potrebbe azzerarle già nelle prossime ore anche se la legge lo prevede solo per giusta causa. Ma a dargli manforte potrebbe arrivare già lunedì il Consiglio con tre delibere che prevedono la trasformazione dello statuto di Atm, Messinaservizi e Amam. Fuori i Cda dentro solo un amministratore unico come già prevede la legge Madia. Ma nel mirino potrebbero finire anche le aziende speciali. Santoro e i sui sub commissari al vertice anche della città metropolitana.

