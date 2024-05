A Patti torna Festival del Cinema italiano con le 'Stelle d'argento'. Serata di gala al teatro di Tindari

Il Festival del Cinema Italiano, con le sue «Stelle d’argento», torna dal 2 al 6 luglio prossimo a Patti, in provincia di Messina, con il maestoso Teatro Greco di Tindari, in cui si terrà la premiazione e la serata di Gala. Sei giornate di proiezioni, incontri, dibattiti e masterclass. Protagonisti saranno attori e registi, critici e giornalisti di settore e non mancheranno produttori, sceneggiatori e addetti ai lavori per discutere sul futuro del settore. Per l'occasione, negli storici Palazzi Galvagno e San Francesco, o con il progetto «Arte & Cinema - La grande bellezza», sarà allestita una mostra collettiva di opere di pittori provenienti da tutto il mondo. In lizza per le Stelle d’Argento opere cinematografiche, lungometraggi e corti, documentari di produzioni indipendenti e majors del cinema mondiale, senza dimenticare le tradizioni e i valori della Sicilia. Il cinema sarà, inoltre, lo strumento di sensibilizzazione per la salvaguardia dell’ecosistema. Tra i progetti presentati vi è «Preferisco il rumore del mare": una collaborazione tra il cinema italiano e i Paesi che condividono "lo stesso mare» mediante documentari realizzati da registi marocchini. Non mancheranno campagne che affrontano la crisi climatica, come 'Only One', campagna internazionale lanciata da Marevivo, Marina Militare e Fondazione Dohrn sulla transizione ecologica a bordo delle navi scuola Palinuro e Vespucci, sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare. La maratona proseguirà nelle Isole Eolie con il «Malvasia Food & Wine Festival», con partenza , domenica 7 luglio. Una nave, fino al 10 luglio, condurrà ospiti, attori, produttori, sceneggiatori e giornalisti alle Eolie per far conoscere loro il territorio.