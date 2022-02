Acceso scontro ieri a Scirocco tra il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, e l'ex vicesindaco di Messina, Carlotta Previti. Secondo Armao l'IHub dello Stretto, per il quale il Comune ha annunciato 71 milioni di finanziamenti europei, sarebbe all'anno zero e, a tutt'oggi, non godrebbe di alcun finanziamento. Piccata la replica dell'ex amministratore della giunta De Luca: “Non sa di che parla”.

