Messina: il garante per l'infanzia Costantino: "Mi sento sempre piu solo"

Un aumento spropositato del disagio minorile causato in particolar modo dalla pandemia. In 10 anni i fascicoli del tribunale dei minori sono passati da 300 a 1400. Risultato dispersione scolastica e aumento dei reati. A determinare questo drammatico quadro sono stati privazione, povertà, emergenza abitativa, procedimenti penali. Situazioni delicatissime snocciolate oggi, in 7^ commissione consiliare convocata dal presidente Placido Bramanti, dal garante per l'Infanzia Fabio Costantino che si dice sempre più solo. Lo abbiamo sentito.

© Riproduzione riservata