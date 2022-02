Gli effetti della pandemia sui bambini: intervista alla neuropsichiatra Patanè

La pandemia da Covid-19 e il lockdown, con la chiusura delle scuole e il distanziamento sociale, hanno rivoluzionato la vita di bambini e adolescenti e, ancora per qualche tempo, continuerà a essere necessaria una modifica di abitudini, ritmi, assetti di vita. L’assenza di attività scolastiche, ricreative, ludiche e sportive ha costretto alla permanenza forzata in casa migliaia di bambini e bambine che avranno ripercussioni sul loro benessere psicologico ancora per molti anni a venire. Abbiamo sentito in merito la direttrice del modulo dipartimentale di neuropsichiatria infantile dell’Asp, Santina Patanè.

