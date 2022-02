Buona risposta dei messinesi alla settimana della raccolta del farmaco organizzata a livello nazionale dal Banco Farmaceutico. In prima linea i volontari di Terra di Gesù onlus destinatari di buona parte dei farmaci destinati soprattutto ai bambini. C'è tempo per donare fino a lunedì in una delle 42 farmacie che hanno aderito all'importante iniziativa.

