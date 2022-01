I continui cambi di regole stanno destabilizzando i cittadini che non sanno il più delle volte come comportarsi per mettersi in regola. Per i tamponi, il cui cambio di sedi ha necessariamente chiesto una modifica delle abitudini, non si è ancora trovata la quadra, tanto che con l'apertura di Giostra è stato opportuno rimodulare il personale. Stamattina strana situazione ex gasometro vuoto, nell'area di Giostra circa due ore di attesa.

