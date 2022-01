Green pass sullo Stretto di Messina, il sindaco De Luca: "Felice, ma in ritardo"

"Sono felice dell’ordinanza. Ma mi chiedo perché mi ha fatto fare tre giorni qua...". Così il sindaco di Messina, Cateno De Luca, appena letto dell’ordinanza del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, che permette il passaggio sullo Stretto.

"Adesso attendiamo se non arriva qualche 'pernacchia’ da Roma. Mi auguro che Musumeci si sia sentito con il collega di Reggio Calabria perché adesso ci vuole una ordinanza omologa da parte del presidente della Calabria. Se fossi stato il presidente della Regione avrei fatto questa ordinanza subito, ovvero il 30 dicembre o il 9 di gennaio dopo avere chiesto le interlocuzioni e fatto le note. Non avrei aspettato che tanta gente venisse danneggiata dalla situazione", aggiunge, "le provocazioni hanno senso se le giochi al tempo giusto. Ma quando sei fuori tempo perché ti ritrovi per l’ennesima volta scavalcato dal sindaco di Messina su un tema che è tuo...allora ci troviamo di fronte alle buffonate istituzionali".

