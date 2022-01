Arrampicato sulla ruota panoramica di Piazza Cairoli. Choc a Messina. IL VIDEO

Grandissima paura a Messina, dove - secondo una prima ricostruzione - un uomo è uscito dalla cabina della ruota Panoramica di piazza Cairoli ed è rimasto aggrappato ad uno dei montanti della struttura. Circa duecento persone in piazza. Ci sono anche Polizia e Vigili del Fuoco che stanno provando a convincere l'uomo a scendere e a togliersi da quella posizione molto rischiosa. Pare che l'uomo non sia di origine italiana. Dopo essere rimasto a lungo in cima, adesso sta lentamente scendendo ed è nella parte centrale della ruota.

Pare che l’uomo sia salito quando la ruota stava per chiudere e mentre la macchina si muoveva lentamente per fare salire altre persone nella cabine, nel momento in cui il suo “box” si è fermato nel punto più alto, ha aperto le porte e si è aggrappato alle strutture portanti esterne. I vigli del fuoco hanno incontrato difficoltà nel soccorrere l’uomo prima in bilico a un’altezza di 50 metri, visto che l’autoscala in dotazione si estenderebbe fino a 30 metri.

IN AGGIORNAMENTO

IN AGGIORNAMENTO

