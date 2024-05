Il piano delle energie rinnovabili dell'ONU ha una mente italiana: è Francesco La Camera, ex studente dell’università di Messina

«Non ci sono difficoltà a convincere i governi ad adottare queste energie rinnovabili - spiega La Camera al magazine delle Nazioni Unite - ma quando si tratta di passare dagli impegni all’azione c'è sempre qualche ritardo». «Tutti i Paesi - aggiunge - hanno preso impegni. Abbiamo lavorato con il presidente del Kenya William Ruto per creare una partnership che punti ad accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili in Africa».

Il piano di sviluppo delle energie rinnovabili portato avanti dalle Nazioni Unite ha una mente italiana: Francesco La Camera. Laureato in scienze politiche all’università di Messina, analista economico in passato a livello ministeriale, La Camera guida dal 2019 l’Irena, l’International Renewable Energy Agency, l’agenzia Onu che si occupa di sviluppare i progetti di energia rinnovabile, che vanno da quella solare a quella che sfrutta il vento, fino alle bioenergie e l’idroelettrica.

«Ora - continua - sono sette i Paesi africani coinvolti, Kenya incluso, insieme a Danimarca, Germania e Stati Uniti, oltre a Emirati Arabi. Questo è l’esempio di come stiamo provando a ridisegnare il panorama della cooperazione internazionale. Stiamo cercando di dare a questi Paesi la possibilità di creare loro stessi piani per alimentare le energie rinnovabili». L’Africa, spiega il direttore di Irena, è probabilmente la «centrale elettrica di energie rinnovabili più grande al mondo» ma manca di infrastrutture per «portarne i frutti alla popolazione» ma che «può essere di beneficio anche al resto del mondo».

«Le infrastrutture - sottolinea - come porti, condotte e impianti civili sono decisive». Alle Mauritius La Camera ha visto nascere il progetto di energia verde più interessante. «Quell'intervento mi ha colpito molto - spiega - il nostro supporto ha portato all’installazione di pannelli di energia solare nelle abitazioni, in edifici privati e in quelli pubblici, una cosa che sta cambiando il panorama». «Dobbiamo abbattere le barriere - conclude - se davvero vogliamo portare a termine la transizione dai combustibili fossili, così come emerso dal summit sul cambiamento climatico Cop28 di Dubai pochi mesi fa».