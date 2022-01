Parla Daniela Nibali, ostetrica in forza a Messina: "Donne, il vaccino protegge voi e i vostri bambini"

Parla Daniela Nibali, ostetrica al momento in forza al centro vaccinale di Messina. Il suo obiettivo? "Spingere le donne che cercano una gravidanza a vaccinarsi contro il Covid". Nibali, specializzata in tecniche per la fecondazione assistita, ha riscontrato "riluttanza da parte delle donne, per la paura che il vaccino possa interferire con la propria fertilità". Ma "una donna in gravidanza - sottolinea Nibali - corre maggiormente il rischio di contrarre il virus, significativo anche il pericolo d'aborto. Il bambino è un bene prezioso che va salvaguardato anche attraverso la vaccinazione".

