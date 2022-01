Resta quasi inattiva la supermacchina dei tamponi acquistata per processare i tamponi molecolari e montata all'ospedale Papardo. Adesso oltre a mancare il personale per utilizzarla a pieno regime mancano i campioni da processare. Per cercare il virus ormai bastano i tamponi rapidi in farmacia e nei laboratori. Il risultato secondo il primario del laboratorio di analisi del Papardo Falliti è disastroso: “Ci sono falsi negativi che circolano e contagiano”.

