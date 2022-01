Il sindaco di Messina Cateno De Luca inoltra alla Regione la richiesta di istituzione della zona arancione per Messina. I posti letto Covid, secondo il primo cittadino, sarebbero esauriti. Da risolvere c'è anche il nodo scuola. La Regione ribadisce: lunedì si inizia in presenza. Solo i comuni in zone arancione o rossa possano applicare la dad. Ma il distretto 31 dei Nebrodi, che comprende 19 comuni, rinvia la riapertura di 7 giorni.

© Riproduzione riservata