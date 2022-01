I dati siciliani peggiorano di giorno in giorno. Salgono i malati negli ospedali, salgono i positivi e l'isola potrebbe, se continua così, ritornare in zona arancione già da lunedì 17. Ieri Messina è stata la prima città della Sicilia per numero di positivi. Ben 1222, e sono stati ben sei i pazienti che ieri hanno perso la vita.

