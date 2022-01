Si avvicina il rientro a scuola dopo la pausa natalizia e si accendono i timori per i contagi. I dati dicono che il virus corre soprattutto tra i giovanissimi e in questi giorni si discute di quarantene e dad. Oggi il sindaco De Luca si schiera per tenere le scuole chiuse per almeno altri 15 giorni. Scende in campo il comitato Scuola in presenza che si appella al Prefetto.

