Il periodo di pandemia sta accentuando dei disservizi che già esistevano in precedenza e che adesso hanno aggravato la situazione per i circa 2000 celiaci del territorio peloritano. Il problema riguarda la circolarità dei buoni per l'acquisto dei generi alimentari specifici a livello regionale e interprovinciale presso farmacie, para-farmacie e negozi autorizzati. In pratica si possono comprare i prodotti soltanto nelle farmacie della provincia di appartenenza.

© Riproduzione riservata