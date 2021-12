Messina saluta il 2022: fuochi d'artificio in centro e nei villaggi nonostante i divieti

Fuochi d'artificio vietati sulla carta, perché in realtà i messinesi non hanno saputo fare a meno dei giochi pirotecnici. E allo scoccare della mezzanotte, subito dopo il brindisi la città dello Stretto si è illuminata - così com'era stato lo scorso anno - dalle colline sino alla Madonnina, vestita di rosso per il periodo natalizio. Fuochi d'artificio a Piazza Duomo, a piazza Cairoli, così come nei villaggi. Dove nonostante l'operato delle forze dell'ordine qualche falò si è visto.

