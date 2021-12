A Messina ti vaccina un supereroe! Decine di dosi ai bimbi nell'hub della Fiera VIDEO

Sono stati tantissimi i bambini che anche in questo week end sono stati vaccinati all'hub village allestito alla Fiera di Messina per i più piccoli, dove, in mezzo a giochi e intrattenimento, a somministrare le dosi di Pfizer sono infermieri travestiti da supereroi come Rossella Napoli che, indossando i panni di Supergirl, ha reso meno "traumatico" l'impatto con la siringa.

"I contagi stanno aumentando - afferma l'infermiera - quindi consigliamo a tutti di vaccinarsi, in particolare alla fascia 5-11 perchè si tratta di una categoria delicata e soprattutto perché il virus a scuola in questo periodo sta correndo più veloce che altrove".

© Riproduzione riservata