Musica, ricordi e pianto: un video per dire "Ciao Nino, Messina è più vuota senza di te"

La facciata del Duomo "illuminata" per dire "Ciao Nino" e ricordare tutte le sue "perle", quelle frasi che riuscivano a strappare un sorriso anche in mezzo ai guai o "smontare" un pensiero troppo serioso.

Un maxi schermo perchè la Basilica cattedrale non poteva contenere l'immenso affetto dei tanti messinesi che, per caso o per la vita, hanno incrociato lo sguardo e l'anima di Nino Cucinotta, 42 anni, imprenditore della movida cittadina, ma soprattutto amico leale, profondo e dal raro estro.

Alla fine del funerale, proprio sullo schermo allestito a piazza Duomo è stato proiettato un video, una raccolta di foto e ricordi, legati dalle parole di una musica cara a quel gruppo di amici che hanno voluto ricordare Nino così: "Nella tua bella gioventù, i 18 anni con il fiato in gola con gli occhi lucidi per le speranze con gli occhi vedovi delle certezze, con quel sorriso esploso sul tuo viso e un turbamento nato all'improvviso..."

