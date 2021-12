Il Covid a più di un anno di distanza varca di nuovo il portone della casa di riposo S. Rita in viale Giostra. Come sia entrato il virus all'interno della struttura che, come tutte le residenze per anziani, ha attivato dall'inizio della pandemia tutti i protocolli per la sicurezza, non è dato sapere. Si sa però che ci sono 10 anziani e un operatore positivi al tampone rapido. Il virus è entrato anche nella casa di riposo “Il Girasole” di via 24 maggio. Attivata l'Asp.

