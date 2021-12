Messina s'illumina, il Natale entra nel vivo con lo spettacolo di luci e colori

Il sindaco Cateno De Luca, insieme alla Giunta Municipale e alle componenti delle Società Partecipate, ha dato ufficialmente il via alle iniziative natalizie con l’accensione dell’Albero allestito nell’atrio di Palazzo Zanca. A seguire è stata la volta dell’albero messo a punto a piazza Unione Europea dalla Società Messinaservizi Bene Comune che ha provveduto ad abbellire la piazza, come il Palazzo comunale, anche con le tradizionali piantine di stelle di Natale.

Dalla piazza del Municipio, i rappresentanti dell’Amministrazione De Luca hanno proseguito il percorso per l’accensione dell’albero a piazza Duomo, e a seguire sino a Piazza della Repubblica alla Stazione per quello allestito a cura dell’AMAM. La tradizionale iniziativa natalizia dell’attivazione delle luminarie sugli alberi posizionati nelle piazze del centro città, si è conclusa con l’albero di Piazza Cairoli, messo a disposizione da ATM SpA, dove farà da cornice per le festività la suggestiva “Blue Sky Wheel”, che con la sua altezza di 50 metri è una delle più grandi ruote d’Europa. Ieri ferma, dovrebbe essere inaugurata oggi.

Per rendere poi più suggestiva l’atmosfera del Natale, il sindaco insieme ai suoi rappresentanti, assisterà all’attivazione delle illuminazioni artistiche, attraverso la tecnica del videomapping, sulla facciata di Palazzo Zanca e a piazza Duomo, su quella della Basilica Cattedrale. Sono previsti quattro diversi spettacoli, fino al 6 gennaio 2022, uno per ogni settimana, con proiezioni di immagini e animazioni dallo spettacolare effetto visivo.

