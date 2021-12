Crescono i contagi nelle scuole tanto a Messina quanto nel resto della Sicilia. Decine le classi in quarantena o in Dad. In quarantena secondo le disposizioni nazionali si va con tre positivi. Ma visto l'aumento dei contagi l'Asp di Messina decide di ridurre a due il numero di positivi necessari per attivare la quarantena.

