Scattano domani le nuove regole. Green pass base per salire a bordo dei mezzi pubblici dagli autobus al tram, ai pullman di linea alle navi traghetto, agli aliscafi. Supergreen pass per teatri, cinema, ristoranti e luoghi pubblici al chiuso. La prefettura mette in campo per i controlli un piccolo esercito. Allertate polizie locali, polizia provinciale e guardia forestale. Oggi si registrano ancora due vittime.

