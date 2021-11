Continua la mobilitazione per tentare di salvare il Gabinetto di lettura, schiacciato da circa 500mila euro di canoni non pagati. La senatrice del M5S Grazia D'Angelo ha presentato un emendamento alla Legge di Bilancio che prevede lo stanziamento di 100 mila euro per gli anni dal 2022 al 2024 per provare a salvare l'antica istituzione culturale.

