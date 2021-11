Natale a Messina, si comincia dalle luci: 150 mila euro per luminarie e proiezioni

Francesca Stornante di

Le prime novità riguardano le luci: 80 mila euro per le luminarie da installare in città, quasi 70 mila per proiezioni su Duomo e Palazzo Zanca. Tutto tace sull'isola di via dei Mille.