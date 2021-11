I contagi salgono e interessano in particolar modo i bambini e i ragazzi che non essendo vaccinati diventano veicolo del virus. Prove ne è che molte classi del territorio sono di nuovo in quarantena e alla prova tamponi. Oggi lunga fila di auto all'ex Gasometro dove sono state convocati alunni delle scuole Gaetano Martino e Galatti - Cannizzaro. Orario uguale per tutti ore 10,30 e, al solito, caos e disagi.

