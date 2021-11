L'on. Raffa (M5S): "Offese sessiste dal sindaco di Messina". De Luca: "Ricorda al mondo la sua esistenza"

Così si esprime nei miei confronti non ‘fragolone86’, non l’odiatore da social o la terza fila della politica, non il consigliere di qualche piccolo comune.

Lo dice in una nota la deputata messinese del M5S alla Camera, AngelaRaffa . «Questo il profilo politico di chi mi mette in bocca ("Angela Raffa dice che") frasi volgari con allusioni al «parare organi sessuali maschili» - aggiunge - Alcuni proprio non riescono a farsi andare giù che le donne possano ricoprire incarichi importanti a loro non sottoposti. Pertanto usano espressioni che mai avrebbero pronunciato ad un uomo. Credo sia tutto chiaro e non ci sia altro da aggiungere al comportamento di questi mariti amorevoli e padri premurosi con le loro figlie».

Molti gli attestati giunti sulla pagina ufficiale della parlamentare messinese che risponde così

Ringrazio tutti per i messaggi di solidarietà di cui mi state sommergendo. Il punto non è se querelare per difendere me. Io non mi faccio certo intimidire perché qualcuno pensa di alzare la voce ed insultare. Bisogna però eliminare questi comportamenti dalla società. Quante vittime e danni ogni anno. Non dobbiamo più tollerare. Donne che vengono offese e contro cui è usata violenza. Che la prima domanda ai colloqui di lavoro sia ‘lei pensa di avere figli’, ‘lei ha figli piccoli’. Così da evitare di assumere chi poi usufruirà di permessi per gravidanza, maternità, allattamento. In Italia ci sono più donne laureate di uomini, eppure il loro reddito medio (anche a parità di mansioni) è più basso. Quante volte sui giornali leggiamo di donne, studentesse, giovani in carriera che subiscono avance sessuali in cambio di buoni voti all’esame o promesse di agevolazioni di carriera. Quante umiliazioni e battute volgari da sopportare… ecco non dobbiamo sopportare più. Non ci deve più essere spazio per tutto questo e dobbiamo iniziare dalle parole.

La replica di De Luca