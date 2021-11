La sanità non è un'azienda e la salute non si commercia. Un grido unanime quello dei medici del 118, del sindacato Snami, che hanno espresso in un lungo comunicato le straordinarie competenze di questa categoria di sanitari e delle profonde innovazioni subite dal servizio negli ultimi anni. Ce ne parla la responsabile sanitaria emergenza del sindacato Snami, Giovanna Lucifora, prima donna a Messina medico del 118.

© Riproduzione riservata