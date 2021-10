Messina, rampe di Giostra: un milione e mezzo per aprirle VIDEO

Finalmente pronto il progetto di messa in sicurezza dei viadotti comunali degli svincoli di Giostra. C'è anche la copertura finanziaria: un milione mezzo di euro per renderli sicuri. Si andrà all'appalto integrato. Un anno per vederli aperti. Le carte delle due opere, simbolo dello spreco, saranno inviate alla magistratura. Progettati nel 1998, collaudati nel 2009, i due viadotti infatti, costati decine di milioni, sono assolutamente inservibili. Una relazione dei tecnici del Comune li demolisce.

