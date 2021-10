Grande preoccupazione per gli abitanti della via Pietro Caristi a S. Agata per quanto accaduto con le ultime piogge proprio a ridosso delle proprie abitazioni. La grossa buca che si è aperta per via del forte deflusso delle acque piovane è stata scavata ieri da una ditta inviata dal Comune ma oggi tutto fermo. Ed è annunciato il ritorno del maltempo.

