In questi giorni stanno arrivando a casa di molti cittadini messinesi le lettere di invito da parte dell'Asp per partecipare al programma di screening attivata in Sicilia, come in molte altre Regioni, per prevenire i tumori del colon retto: è rivolta a donne e uomini nella fascia d'età tra i 50 e i 69 anni. Inviati 25 mila inviti. Semplice l'adesione.

