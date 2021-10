L'Hotel Riviera in 15 mesi diventerà una struttura residenziale per studenti. Domani il passaggio di consegne dall'ex Provincia all'Università. Affidamento diretto dei lavori a Fincantieri con la stessa procedura seguita per la costruzione del ponte di Genova. L'Università tenterà di intercettare fondi statali ma è pronta a realizzare ogni cosa con il proprio bilancio.

