Messina, topi davanti al front office del Giudice di Pace al tribunale. IL VIDEO

Topi di grosse dimensioni davanti al front office del Giudice di Pace del tribunale di Messina. E così l'utenza è stata dirottata all'ingresso principale, in attesa dei necessari interventi di derattizzazione. A precisarlo il funzionario giudiziario Patrizia Ilardo costretta a scrivere "a seguito delle continue segnalazioni provenienti da avvocati e personale amministrativo preposto alla ricezione atti, sulla presenza di topi di grosse dimensioni nella zona che interessa l’accesso al front office dell’ufficio del Giudice di Pace di Messina, in via del tutto provvisoria, ed in osservanza alla normativa vigente in materia anticovid, si è provveduto con le modalità del contingentamento, a dirottare l’utenza all’ingresso principale del predetto ufficio".

© Riproduzione riservata