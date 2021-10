Messina, proprietari “morosi”, al via la demolizione dei giochi a Villa Mazzini VIDEO

È iniziata oggi la demolizione delle costruzioni non in regola all’interno di villa Mazzini. Ruspe in azione per demolire il primo dei tre chioschi che occupavano una parte dello spazio a verde.gli altri due con i relativi giochi saranno abbattuti nel corso dei prossimi giorni. Solo l’area nella quale si trova il trenino invece potrà rimanere ma dovrà comunque essere smontata in vista dei lavori che interesseranno la villa per i prossimi mesi. Le ordinanze di demolizione sono arrivate dopo una decina di anni di contenziosi.inutile il ricorso al Tar da parte di chi ha gestito questi spazi negli ultimi anni.

© Riproduzione riservata