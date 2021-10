Diventa definitiva la condanna a 6 anni ed 8 mesi inflitta all'ex parlamentare Francantonio Genovese nel processo Corsi d'oro 2. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso ed ora Genovese potrebbe tornare in carcere. Solo per l'accusa di riciclaggio adesso dovrà pronunciarsi la corte d'appello di Reggio. Pena ridotta per il cognato Franco Rinaldi.

