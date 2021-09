Red Ronnie "anti Green pass": non vuole mostrarlo per entrare al museo di Messina - VIDEO

La collaborazione avviata col sindaco De Luca e la "Casa della musica" ha riportato Red Ronnie a Messina. Stamattina ha mostrato ai suoi followers su Fb l'incanto del campanile del Duomo a mezzogiorno, ma non solo.

Il noto critico musicale aveva in agenda anche una visita al Museo regionale, ma sulla voglia di vedere da vicino le opere di Caravaggio ha vinto la sua battaglia "anti" Green pass.

«Non ci hanno fatto entrare al Museo di Messina - ha scritto sui social Red Ronnie -. Stamattina Fabio Di Bella voleva portarmi a vedere i due quadri di Caravaggio. Ma all’ingresso ci hanno chiesto di esibire il pass verde. Io ho detto che ce l’avevo (e ce l’ho perché ieri ho fatto tampone per prendere l’aereo), ma che non intendevo mostrarlo perché la Costituzione ritiene lo stato di salute di un cittadino un dato sensibile protetto dalla privacy.

Ho detto anche che gli avrei firmato una dichiarazione dove asserivo di averlo lo skif pass, ma di farmelo scannerizzare no. Nulla. Hanno chiamato al telefono il direttore che non ha voluto riceverci e ha detto di chiamare i carabinieri. Impedire di godere della cultura, dell’arte, della musica è un obiettivo primario di questo regime».

Una presa di posizione che ha provocato la reazione di un altro "big" italiano dei social, il giornalista Andrea Scanzi, che non è stato tenero con Red Ronnie: «Caro Red, sei una persona dalla grande storia professionale, e tutto sei fuorché scemo o sprovveduto. Mi perdonerai, quindi, se di fronte a questa tua sequela immane di c...te ti risponderò da buon toscano, con quel tono volutamente ironico, greve e sboccato tipico a volte della mia splendida regione: ma c... in mano e poi fai King Kong, bischero!».

© Riproduzione riservata