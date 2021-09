Situazione incredibile oggi nella sede dell'Atm di via La Farina dove si trovano gli uffici del Dipartimento mobilità urbana del comune di Messina. Un anziano di 91 anni, disabile al 100% si è dovuto presentare personalmente, con ambulanza e barella, negli uffici per ritirare il pass disabili. Infuriati i parenti per l'assoluta mancanza di sensibilità da parte degli uffici.

© Riproduzione riservata