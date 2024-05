A Milazzo un proficuo incontro tra il sindaco Midili e l'ambasciatore bulgaro

Il sindaco Midili ha spiegato che Milazzo è una città che oggi si poggia su tre segmenti economici: il turismo, il terziario, grazie al florovivaismo cui si affianca l’attività del polo industriale. “Puntiamo molto sull’offerta turistica – ha aggiunto il primo cittadino – sia per le bellezze architettoniche che per quelle naturali e marine, esaltate anche dal riconoscimento dell’Area protetta, che oggi costituisce motivo di richiamo per gli appassionati del mare”.

L'incontro, tenutosi in un clima di cordialità, è stato occasione per discutere e mettere a punto una futura intensificazione dei rapporti tra Milazzo e la Bulgaria sugli aspetti legati alla cultura, alle tradizioni e al turismo ma anche l'aspetto imprenditoriale.

L’Ambasciatore bulgaro ha espresso grande apprezzamento per Milazzo, manifestando la volontà di incentivare e intensificare percorsi di collaborazione tra il suo Paese e la città del Capo. “L’apertura del consolato a Messina - ha detto Stoyanov – sotto la guida del console onorario Giovanni De Luca – sarà motivo per intensificare percorsi sinergici per l’attuazione di programmi integrati in un’ottica di reciproco scambio di valori e opportunità di crescita”.

L'incontro nell'ufficio del Sindaco si è concluso con la consegna da parte del primo cittadino di due pubblicazioni sui “Tesori d’arte” di Milazzo” e sul ruolo della città in diversi momenti della storia.