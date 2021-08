Dieci i morti in soli 4 giorni. Nove sicuramente non vaccinati. I contagi così come i ricoveri a Messina galoppano. All'ospedale Papardo funziona a pieno regime la supermacchina acquistata durante la prima ondata ma operativa solo da alcuni mesi. Un centinaio i ricoverati negli ospedali. Centinaia i positivi in isolamento domiciliare. A Villafranca Tirrena positivo il sindaco De Marco che, da vaccinato, ha solo sintomi lievi e lancia un appello: “Vaccinatevi tutti”.

