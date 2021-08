Saranno prorogati al 31 ottobre i contratti di psicologi e psicoterapeuti chiamati a Messina per l'emergenza Covid e con i contrati in scadenza al 31 agosto. La rassicurazione del commissario per l'emergenza Covid di Messina Alberto Firenze che spiega che sarà recuperato quasi interamente il personale finora utilizzato.

