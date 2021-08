Preoccupazioni tra gli utenti per il servizio di supporto psicologico fornito a Messina per l'emergenza Covid. Dei 90 psicologi reclutati per l'emergenza, ricordiamo che a maggio 48 erano passati al territorio. Per loro contratti in scadenza al 31 agosto ma secondo l'assessore Razza il servizio dovrà continuare con regolarità.

