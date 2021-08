Messina, vasto incendio a Campo Italia. Colonna di fumo altissima visibile dalla Calabria - VIDEO

Un vasto incendio è divampato nell'area di Campo Italia, sulle colline di Messina. Una grande colonna di fumo è visibile anche dalla Calabria. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute dopo le numerose segnalazioni degli abitanti della zona, ma anche di molti bagnati che hanno notato subito il rogo dalle spiagge della zona. Sul posto anche gli uomini della Corpo forestale che stanno valutando con i pompieri se chiedere l'intervento di un canadair. Si profila così l'ennesima giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco.

Due giorni fa le fiamme avevano già devastato l'area intorno a Curcuraci (il rogo era stato localizzato anche dal nuovo sistema satellitare Firms della Nasa, vedi immagine in basso) e, 24 ore prima, erano divampate in tutta la provincia: da Forza D'Agrò a Barcellona. Per questo la Cisl aveva invocato l'ampliamento delle piante organiche dei pompieri e l'apertura di un distaccamento nella zona sud.

