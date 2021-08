Il Commissario per l'emergenza Covid di Messina, Firenze spiega che il personale scolastico che ha fatto solo una dose di vaccino deve completare il ciclo per ottenere il green pass anche se è scaduto il tempo massimo per il richiamo. Si tratta di un'ampia fetta di popolazione che in Sicilia è del 57,36%.

