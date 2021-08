Per il Ferragosto 2021 a Messina non ci saranno ordinanze restrittive del sindaco. De Luca chiarisce una presunta fake news che stava rimbalzando sui social e spiega che l'accesso alle spiagge sarà libero. Niente falò, tende e alcolici. Molti sindaci siciliani blindano tutto per l'aumento dei contagi.

