Crescono il numero di positivi e il numero di ricoverati. Al Policlinico adesso i pazienti sono 14. Green pass “espressi” per i siti culturali. La Regione istituisce dei punti dove sarà possibile ottenere la certificazione prima di entrare nei luoghi da vistare anche per coloro che non sono vaccinati. Si inizia dal Teatro Antico e dal Parco archeologico di Naxos e poi probabilmente si passerà anche ad altri siti.

© Riproduzione riservata